Песков: Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске 15 августа провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Путин 15 августа встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента», — сказал Песков.

