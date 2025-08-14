Песков: Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске

Путин 15 августа встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента», — сказал Песков.
