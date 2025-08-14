Полковник Ходаренок: Киеву не удастся развернуть масштабное производство ОТРК «Сапсан»

Рассмотрим возможные планы украинского военно-политического руководства по боевому применению «Сапсанов». Можно с большой вероятностью предполагать, что в Киеве планировали в результате развертывания крупномасштабного серийного производства этого комплекса поставить в войска не менее нескольких сотен баллистических ракет и до определенной степени повторить иранскую операцию «Правдивое обещание — 3», когда в июне 2025 года в ходе двенадцатидневной войны Вооруженные силы Ирана запустили по Израилю более 500 баллистических ракет.