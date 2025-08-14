Токаев принял акима области Жетысу

«Президент принял акима области Жетысу Бейбита Исабаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах социально-экономического развития региона и планах на предстоящий период», — говорится в сообщении.
Бейбит Исабаев сообщил, что в первом полугодии 2025 года в регион привлечено Т178 млрд инвестиций, что на 29,5% больше, чем годом ранее.
Он отметил, что на 2025−2027 годы сформирован инвестиционный портфель из 128 проектов на сумму Т2,6 трлн, предусматривающих создание 10,6 тыс. рабочих мест. Среди них — строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка «Казахстанско-китайский международный промышленный город», завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта.
Также глава региона доложил о развитии АПК: в этом году планируется собрать 540 тыс. тонн свеклы и произвести 78 тыс. тонн сахара.
Кроме того, он проинформировал о развитии транспортно-логистического и транзитного потенциала, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также строительстве и ремонте объектов социальной инфраструктуры.
Особое внимание было уделено развитию туризма. Продолжается модернизация инфраструктуры побережья Алаколя, завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал. В регионе ведется обновление канализационных и электрических сетей. Разработан генеральный план туристско-рекреационной зоны «Балхаш».
Завершена реконструкция автодороги Лепсы — побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры. До конца 2025 года планируется окончить реконструкцию автотрассы «Алматы — Усть-Каменогорск — Лепсы — Актогай».
Глава государства подчеркнул необходимость продолжать развивать сахарную отрасль, обеспечивать население природным газом, а также улучшать туристическую инфраструктуру и создавать комфортные условия для отдыхающих.
Президент поручил держать на особом контроле подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.