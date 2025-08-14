Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

«Как всем хорошо известно, (администрация Трампа — ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом», — сказал Путин на совещании по подготовке российско-американского саммита.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что центральной темой встречи президентов России и США 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске будет урегулирование украинского кризиса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше