Путин отметил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

«Как всем хорошо известно, (администрация Трампа — ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом», — сказал Путин на совещании по подготовке российско-американского саммита.