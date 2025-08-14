СМИ: США попросили Туска «посторониться» и предпочли Навроцкого для общения с Трампом

Во время предвыборной гонки в Польше Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, призвала поляков голосовать за Навроцкого, а Трамп провел с ним короткую встречу в Овальном кабинете. В начале августа, перед инаугурацией Навроцкого 6 числа, Трамп в соцсетях похвалил «великую победу» Навроцкого, пояснив, что это произошло потому, что «он действительно любит польский народ». Кроме того, он пригласил польского президента в Белый дом на рабочую встречу 3 сентября.