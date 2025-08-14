СМИ: США попросили Туска «посторониться» и предпочли Навроцкого для общения с Трампом

Туск заявил журналистам в Варшаве, что «незадолго до полуночи» во вторник американская сторона проинформировала его и европейских партнеров о том, что они «предпочли бы», чтобы Польшу на виртуальной встрече с Трампом представлял президент Навроцкий, пишет Bloomberg.
По словам Туска, он предложил Навроцкому на встрече с Трампом изложить позицию, которая была совместно выработана европейскими лидерами. Известно, что в ходе предвыборной кампании новый президент Польши выступал против членства Украины в НАТО и Европейском союзе, что привело к его разногласиям с правительством.
Во время предвыборной гонки в Польше Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, призвала поляков голосовать за Навроцкого, а Трамп провел с ним короткую встречу в Овальном кабинете. В начале августа, перед инаугурацией Навроцкого 6 числа, Трамп в соцсетях похвалил «великую победу» Навроцкого, пояснив, что это произошло потому, что «он действительно любит польский народ». Кроме того, он пригласил польского президента в Белый дом на рабочую встречу 3 сентября.
Агентство Reuters цитирует политолога Кшиштофа Иждебского, который предупредил, что наличие двух политических оппонентов, представляющих Польшу на международном уровне, несет риск «противоречивых посланий».
Это показывает, что даже во внешней политике, в таком ключевом вопросе, как безопасность, мы являемся заложниками внутренней политики и определенной конкуренции между различными государственными органами.
Туск, согласно Reuters, на пресс-конференции подчеркнул, что уважает желание США поддерживать контакты на президентском уровне, но это не должно использоваться для «стравливания поляков друг с другом».