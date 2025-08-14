Ричмонд
Заявления Ушакова о встрече Путина и Трампа на Аляске. Главное

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил подробности о предстоящих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Собрали ключевые заявления об организации и участниках саммита в Анкоридже.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Переговоры стартуют на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в 22:30 мск.

В состав делегации РФ включены: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации известен, но сообщить о нем должен Белый дом.

Программа саммита согласована обеими сторонами, организационные вопросы решаются в оперативном порядке.

Перед началом переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп выступят с приветственным словом.

Первоначально президенты будут общаться тет-а-тет с помощью переводчиков.

Диалог продолжится с привлечением делегаций по формуле 5×5 за рабочим завтраком.

Длительность переговоров зависит от хода беседы.

Основной темой саммита станет урегулирование конфликта на Украине.

Также участники встречи обсудят вопросы мира и безопасности, затронут международные проблемы, экономическое сотрудничество.

По окончании переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

После завершения саммита российская делегация вылетит в Россию.

У представителей Кремля «деловой настрой».

Символично, что переговоры пройдут на военной базе, рядом с которой есть захоронение советских летчиков, которые погибли в годы Второй мировой войны при перегоне самолетов из США в СССР по договору ленд-лиза.

