Заявления Ушакова о встрече Путина и Трампа на Аляске. Главное

Переговоры стартуют на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в 22:30 мск.
В состав делегации РФ включены: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
Состав американской делегации известен, но сообщить о нем должен Белый дом.
Программа саммита согласована обеими сторонами, организационные вопросы решаются в оперативном порядке.
Перед началом переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп выступят с приветственным словом.
Первоначально президенты будут общаться тет-а-тет с помощью переводчиков.
Диалог продолжится с привлечением делегаций по формуле 5×5 за рабочим завтраком.
Длительность переговоров зависит от хода беседы.
Основной темой саммита станет урегулирование конфликта на Украине.
Также участники встречи обсудят вопросы мира и безопасности, затронут международные проблемы, экономическое сотрудничество.
По окончании переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.
После завершения саммита российская делегация вылетит в Россию.
У представителей Кремля «деловой настрой».
Символично, что переговоры пройдут на военной базе, рядом с которой есть захоронение советских летчиков, которые погибли в годы Второй мировой войны при перегоне самолетов из США в СССР по договору ленд-лиза.