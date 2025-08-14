Суд временно отстранил замначальника новосибирской Госжилинспекции

По данным регионального МВД, Дерябину обвиняют в том, что она, несмотря на жалобы жильцов дома на ул. Островского в Бердске о подделке подписей в протоколах общих собраний и непроведении собраний, издала приказ о передаче дома от товарищества собственников недвижимости к управляющей компании.