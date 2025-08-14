Суд временно отстранил замначальника новосибирской Госжилинспекции

Центральный районный суд Новосибирска временно отстранил Дарью Дерябину от должности заместителя начальника Госжилинспекции Новосибирской области по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Дарья Дерябина, заместитель начальника Госжилинспекции Новосибирской области, отстранена от работы на период предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Постановление суда пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента по региону.
По данным регионального МВД, Дерябину обвиняют в том, что она, несмотря на жалобы жильцов дома на ул. Островского в Бердске о подделке подписей в протоколах общих собраний и непроведении собраний, издала приказ о передаче дома от товарищества собственников недвижимости к управляющей компании.
В начале июля суд заключил Дерябину под стражу, однако в начале августа меру пресечения смягчили, заменив её на запрет определённых действий.