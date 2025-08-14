Что известно о месте проведения переговоров между Путиным и Трампом

Первая с 2021 года встреча американского и российского президентов пройдет на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Это крупнейшая военная база на территории Аляски, она расположена в городе Анкоридж и была создана после объединения базы военно-воздушных сил США Эльмендорф и базы сухопутной армии Форт Ричардсон.
Строительство современной базы началось в 1940 году. Изначально это было взлетное поле и американская авиабаза, которое активно использовалось ВВС США для военных операций против Японии во время Второй мировой войны.
С началом Холодной войны выросла ценность Эльмендорф-Ричардсона как военной базы вблизи границ СССР. Максимально на базе находились около 200 летательных средств, это было в 1957 году. В следующие десятилетия важность базы снизилась в связи с участием США во Вьетнамской войне. В 1980-х базу стали вновь развивать как стратегически важный пункт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сейчас на военной базе размещены 11-ые воздушная и воздушно-десантная армии, 3-е авиакрыло ВВС США, 381-я разведывательная эскадрилья ВВС США и 76-е авиакрыло ВВС Национальной гвардии Аляски.
База управляется 673-м авиационным крылом базовой поддержки, в котором служат более 5,5 тыс. военных и гражданского персонала. Авиационное крыло располагает инфраструктурой общей стоимостью $15 млрд и территорией 85 тыс. акров, или около 344 кв. км.
Всего на базе проживают более 32 тыс. человек, или около 10% населения Анкориджа.
На территории военной базы расположено Мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон». Здесь похоронены девять советских летчиков, еще двое военных и двое гражданских, которые погибли в 1942—1945 годах во время перегона американских самолетов по воздушной трассе Аляска-Сибирь в рамках ленд-лиза. За военные годы благодаря АлСибу советские войска получили более 8 тыс. самолетов различных видов, то есть около половины всех летательных средств, полученных в рамках ленд-лиза от США и Великобритании.
В 2022 году в СМИ сообщалось, что после начала военной операции на Украине российским дипломатам отказывались предоставлять доступ к мемориальным захоронениям.
Выбор военной базы в качестве места встречи американского и российского лидера обусловлен необходимыми требованиями безопасности, которые могут быть здесь обеспечены. Кроме того, близость мемориального кладбища, «напоминающего о боевом братстве народов», делает место проведение исторического саммита «символическим», отметил помощник российского президента Юрий Ушаков.