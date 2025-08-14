Что известно о месте проведения переговоров между Путиным и Трампом

На территории военной базы расположено Мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон». Здесь похоронены девять советских летчиков, еще двое военных и двое гражданских, которые погибли в 1942—1945 годах во время перегона американских самолетов по воздушной трассе Аляска-Сибирь в рамках ленд-лиза. За военные годы благодаря АлСибу советские войска получили более 8 тыс. самолетов различных видов, то есть около половины всех летательных средств, полученных в рамках ленд-лиза от США и Великобритании.