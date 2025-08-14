Путин не исключил после переговоров с США выход на новые договорённости по СНВ

По словам Путина, новая администрация США предпринимает усилия, в том числе для того, чтобы создать долгосрочные условия стабильности в мире.
«Если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — добавил российский лидер.
Он также заявил, что США прикладывают энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.
Встреча Путина и Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф — Ричардсон.
Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации двух стран.