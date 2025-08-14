Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин не исключил после переговоров с США выход на новые договорённости по СНВ

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по предстоящему саммиту на Аляске не исключил на следующих этапах контактов с США выход на новые договорённости по стратегическим наступательным вооружениям.

Источник: РИА "Новости"

По словам Путина, новая администрация США предпринимает усилия, в том числе для того, чтобы создать долгосрочные условия стабильности в мире.

«Если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — добавил российский лидер.

Он также заявил, что США прикладывают энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

Встреча Путина и Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф — Ричардсон.

Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации двух стран.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше