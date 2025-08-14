Ричмонд
На формирование цены закупки газа в Молдове влияет целый ряд факторов — НАРЭ

В НАРЭ разъяснили, как формируются регулируемые цены на поставку природного газа.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Регулируемые цены на закупки природного газа — среднее значение стоимости всех закупок за определенный период, в данном случае — за календарный год. Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), которое дало разъяснения о структуре цены поставки природного газа и составляющих затрат, влияющих на нее.

По данным агентства, эта цена формируется на основе нескольких составляющих:

  • годовых затрат на закупку;
  • затрат на услугу транспортировки;
  • затрат на распределение;
  • общие расходы поставщика;
  • рентабельность и отклонения от тарифа.

Таким образом годовые затраты на закупку природного газа всегда составляли большую долю (не менее 60%) в структуре цены поставки. Сейчас средняя цена закупки, включаемая в действующую регулируемую цену, составляет 9381 лей/1000 м³.

Расходы на транспортировку природного газа по трубопроводам от точек входа в национальную систему до точек выхода, до конечных потребителей или распределительных сетей составляют 254 лея/1000 м³, или 2% от структуры регулируемой цены.

Стоимость услуги по распределению составляет 28% от общей стоимости, а именно 4401 лей/1000 м³. В нее входят подключение потребителей к сети, ее обслуживание и развитие, учет объемов газа с помощью измерительных приборов и оперативное устранение утечек в соответствии с показателями качества.

Общие затраты поставщика по поставке, включают амортизацию основных средств, эксплуатационные расходы (заработная плата, административные расходы, материалы) и услуги третьих сторон. Это составляет 4% от цены, то есть 625 леев/1000 м³.

Рентабельность поставщика влияет на цену поставки на 90 леев/1000 м³, что составляет менее 1% от общей себестоимости.

Также в стоимость включены тарифные отклонения в виде дефицита, накопленного в течение 2024 года в связи с резким ростом торговых цен во второй половине года. Это 750 леев/1000 м³, или около 5% от структуры регулируемых цен.

К середине июля компания «Energocom» закупила около 50% необходимого объема газа на газовый 2025−2026 год. Ранее министр энергетики Дорин Жунгиету ранее заявлял, что цена будет обнародована после завершения процедуры закупки, чтобы не влиять на конкурентоспособность.