На формирование цены закупки газа в Молдове влияет целый ряд факторов — НАРЭ

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Регулируемые цены на закупки природного газа — среднее значение стоимости всех закупок за определенный период, в данном случае — за календарный год. Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), которое дало разъяснения о структуре цены поставки природного газа и составляющих затрат, влияющих на нее.