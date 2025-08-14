Молдова намерена в будущем году открыть посольство в Египте

«Посольство создано не только для предоставления консульских услуг, что очень важно, но и для укрепления политических и экономических отношений с принимающими странами. Мы очень рады, что в этом году нам удалось открыть посольство в Казахстане, а также два консульства в США, что также является чрезвычайно важным решением для двусторонних отношений», — добавил глава МИД.