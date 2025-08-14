Молдова намерена в будущем году открыть посольство в Египте

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. В 2026 году дипломатические представительства Молдовы могут открыться в Египте и Южной Корее. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел вице-премьер Михай Попшой.
«В следующем году было бы очень интересно открыть посольство в Египте, чрезвычайно крупной стране с экономическим потенциалом для нашей продукции. Аналогично мы хотим открыть посольство в Южной Корее, чрезвычайно сильной и развитой стране», — заявил Попшой в интервью агентству «Молдпрес».
По его мнению, дипломатические миссии внесут значительный вклад в укрепление двусторонних отношений с принимающими странами.
«Посольство создано не только для предоставления консульских услуг, что очень важно, но и для укрепления политических и экономических отношений с принимающими странами. Мы очень рады, что в этом году нам удалось открыть посольство в Казахстане, а также два консульства в США, что также является чрезвычайно важным решением для двусторонних отношений», — добавил глава МИД.
Он подчеркнул, что государственные интересы республики присутствуют везде в мире, где проживают граждане Молдовы, а также существуютэкономические и политические возможности.
«Очевидно, нам необходимо значительно расширить свое присутствие в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, где имеется огромный экономический потенциал. Конечно, нам также необходимо начать налаживать связи на африканском континенте, возможно, начав с Египта, Марокко и других государств, где есть интерес к нашей продукции», — отметил Попшой.
Также в интервью он упомянул страны Латинской Америки, где у Молдовы нет дипломатических миссий, но где также есть большой экономический потенциал.
По данным МИД, на сегодняшний день по всему миру функционируют дипломатические представительства и консульские учреждения Молдовы в 48 государствах.