Глава Самарской области обсудил строительство гимнастического центра в Тольятти

Алексей Немов отметил, что объект в регионе ждут с 1996 года. Спортивный центр должен объединять и популяризировать гимнастику. По словам губернатора, окончательное решение о строительстве уже принято. Детали проекта планируют проработать «на опережение», чтобы при открытии центр стал лучшим спортивным гимнастическим объектом.
— Очень большая профессиональная школа наших самарских гимнастов сейчас тренируется в хороших условиях, но мы должны создать лучшие. Причем условия для развития не только спортивной составляющей, но и зрелищной, чтобы к нам приезжали на крупные спортивные мероприятия, соревнования, — добавил глава региона.
Первый камень в строительство «Немов-центра» заложат во время форума «Россия — спортивная держава» в ноябре. Напомним, спортивное мероприятие пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.