Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самарской области обсудил строительство гимнастического центра в Тольятти

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с пятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике Алексеем Немовым в Москве. Стороны обсудили задачи по строительству «Немов-центра».

Источник: пресс-службы правительства Самарской области

Алексей Немов отметил, что объект в регионе ждут с 1996 года. Спортивный центр должен объединять и популяризировать гимнастику. По словам губернатора, окончательное решение о строительстве уже принято. Детали проекта планируют проработать «на опережение», чтобы при открытии центр стал лучшим спортивным гимнастическим объектом.

— Очень большая профессиональная школа наших самарских гимнастов сейчас тренируется в хороших условиях, но мы должны создать лучшие. Причем условия для развития не только спортивной составляющей, но и зрелищной, чтобы к нам приезжали на крупные спортивные мероприятия, соревнования, — добавил глава региона.

Первый камень в строительство «Немов-центра» заложат во время форума «Россия — спортивная держава» в ноябре. Напомним, спортивное мероприятие пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.