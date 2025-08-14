Военные провели ротное тактическое учение в преддверии «Запад-2025»

МИНСК, 14 авг — Sputnik. На полигоне Лепельский проходит ротное тактическое учение с боевой стрельбой, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Военнослужащие приступили к ведению маневренной обороны. Они отработали занятие рубежей маневренной обороны, плановый выход и переход на другой рубеж», ― рассказал замкомандира 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Максим Константинов.
По его словам, в ходе учений мотострелковой ротой делались засады, велся огонь Т-72Б с закрытых позиций. На полигоне по сценарию велась боевая стрельба на последнем рубеже обороны.
«С рубежа на рубеж военнослужащие передислоцируются за считанные минуты. Ротное тактическое учение проводится в целях подготовки к проведению совместного стратегического учения “Запад-2025”, в котором подразделения бригады принимают непосредственное участие», ― отметил Максим Константинов.
Ранее стало известно, что белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября текущего года на полигонах в центре страны.
Военные двух стран отработают вопросы планирования применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». В ходе учений также будут задействованы укрепленные районы в Гродненской области.