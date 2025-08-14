Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные провели ротное тактическое учение в преддверии «Запад-2025»

Белорусские военные продолжают проводить подготовительные мероприятия перед началом совместно с российскими союзниками стратегического учения.

Источник: Павел Суринов, "Ваяр"

МИНСК, 14 авг — Sputnik. На полигоне Лепельский проходит ротное тактическое учение с боевой стрельбой, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Военнослужащие приступили к ведению маневренной обороны. Они отработали занятие рубежей маневренной обороны, плановый выход и переход на другой рубеж», ― рассказал замкомандира 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Максим Константинов.

По его словам, в ходе учений мотострелковой ротой делались засады, велся огонь Т-72Б с закрытых позиций. На полигоне по сценарию велась боевая стрельба на последнем рубеже обороны.

«С рубежа на рубеж военнослужащие передислоцируются за считанные минуты. Ротное тактическое учение проводится в целях подготовки к проведению совместного стратегического учения “Запад-2025”, в котором подразделения бригады принимают непосредственное участие», ― отметил Максим Константинов.

Ранее стало известно, что белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября текущего года на полигонах в центре страны.

Военные двух стран отработают вопросы планирования применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». В ходе учений также будут задействованы укрепленные районы в Гродненской области.