СМИ: КНДР не собирается демонтировать громкоговорители на границе с Южной Кореей

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что Пхеньян не намерен улучшать отношения с Южной Кореей, и по-прежнему считает ее «самым враждебным государством». Она также опровергла сообщения о том, что КНДР демонтировала громкоговорители на границе с южным соседом.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Независимо от того, снимает ли Республика Корея свои громкоговорители или нет, прекратит вещание или нет… нас это не волнует и не интересует.

Ким Ё Чжон
сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи

По ее словам, Южная Корея «вводит общественность в заблуждение», что является «безосновательной односторонней догадкой и пиар-ходом» со стороны Сеула.

Как считает Bloomberg, резкий выпад Ким Ё Чжон подчеркивает глубокую заморозку в межкорейских отношениях и доказывает, что Пхеньян категорически отвергает недавние мирные жесты Сеула.

Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи 9 августа сообщило о снятии Северной Кореей части громкоговорителей, установленных вдоль границы между двумя странами для ведения пропагандистских трансляций. Высказывались предположения, что это стало ответом Пхеньяна на демонтаж Южной Кореей собственных громкоговорителей 5 августа.

В частности, во время заседания кабинета министров во вторник новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал предполагаемые шаги КНДР «ответной мерой» и выразил надежду, что обе Кореи смогут «постепенно возобновить диалог и общение».

Однако Ким Ё Чжон назвала такие предположения «смехотворными», сообщает американский портал NBC News.

Тем не менее Объединенное командование начальников штабов Южной Корее 14 августа подтвердило достоверность своей информации от 9 августа. По их данным, речь идет о снятии части северокорейских громкоговорителей, а не об их полной ликвидации. В командовании подчеркнули, что, несмотря на заявление «другой стороны, надо понимать, что за этим стоит определенный умысел».

По данным южнокорейской газеты Korea JoongAng Daily, Северная Корея установила на границе около 40 громкоговорителей. В среду она демонтировала два из них, но быстро вернула один на место. Поэтому издание предполагает, что Пхеньян мог снять их для технического обслуживания или из-за технической проблемы.

