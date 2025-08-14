СМИ: КНДР не собирается демонтировать громкоговорители на границе с Южной Кореей

Независимо от того, снимает ли Республика Корея свои громкоговорители или нет, прекратит вещание или нет… нас это не волнует и не интересует.
По ее словам, Южная Корея «вводит общественность в заблуждение», что является «безосновательной односторонней догадкой и пиар-ходом» со стороны Сеула.
Как считает Bloomberg, резкий выпад Ким Ё Чжон подчеркивает глубокую заморозку в межкорейских отношениях и доказывает, что Пхеньян категорически отвергает недавние мирные жесты Сеула.
Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи 9 августа сообщило о снятии Северной Кореей части громкоговорителей, установленных вдоль границы между двумя странами для ведения пропагандистских трансляций. Высказывались предположения, что это стало ответом Пхеньяна на демонтаж Южной Кореей собственных громкоговорителей 5 августа.
Однако Ким Ё Чжон назвала такие предположения «смехотворными», сообщает американский портал NBC News.
Тем не менее Объединенное командование начальников штабов Южной Корее 14 августа подтвердило достоверность своей информации от 9 августа. По их данным, речь идет о снятии части северокорейских громкоговорителей, а не об их полной ликвидации. В командовании подчеркнули, что, несмотря на заявление «другой стороны, надо понимать, что за этим стоит определенный умысел».
По данным южнокорейской газеты Korea JoongAng Daily, Северная Корея установила на границе около 40 громкоговорителей. В среду она демонтировала два из них, но быстро вернула один на место. Поэтому издание предполагает, что Пхеньян мог снять их для технического обслуживания или из-за технической проблемы.