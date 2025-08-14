СМИ: КНДР не собирается демонтировать громкоговорители на границе с Южной Кореей

Тем не менее Объединенное командование начальников штабов Южной Корее 14 августа подтвердило достоверность своей информации от 9 августа. По их данным, речь идет о снятии части северокорейских громкоговорителей, а не об их полной ликвидации. В командовании подчеркнули, что, несмотря на заявление «другой стороны, надо понимать, что за этим стоит определенный умысел».