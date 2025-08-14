Ричмонд
Денис Паслер поручил навести порядок на улице Вайнера в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил навести порядок на улице Вайнера в Екатеринбурге.

Источник: Николай Курилов / МК-Урал

Он пригласил местный бизнес подключиться к благоустройству.

«Улица Вайнера — это визитная карточка Екатеринбурга. К сожалению, я часто слышу жалобы на её “убитое” состояние и небезопасность, — сказал Денис Паслер. — Поручил главе города принять меры, чтобы эта часть города соответствовала всем стандартам главной пешеходной улицы столицы».

По его словам, в Свердловской области накоплен богатый опыт решения важных вопросов с помощью бизнес-сообщества.

«МК-Урал» ранее писал, что Алексей Орлов поручал отремонтировать улицу Вайнера. Работы должны начаться в 2025 году.

Последний крупномасштабный ремонт на улице Вайнера проходил в 2023 году. После этого ее чинили точечно, обновляли инфраструктуру.