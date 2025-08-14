Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На мужчину с ребенком, которого полиция на митинге жестко запихала в автомобиль, завели уголовное дело: В Молдове ПАС наказывает не агрессивных стражей порядка, а мирных граждан

Полиция сообщает, что доказательные материалы по данному делу переданы в прокуратуру сектора Буюканы [видео]

Источник: Комсомольская правда

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины с ребенком, которых полиция силой затолкала в полицейский бусик прямо с православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша в июне, сообщает nemdnews.

В отношении организатора ведётся расследование по факту правонарушения, сообщили власти.

«Его действия были квалифицированы по статье 349 Уголовного кодекса Республики Молдова “Угроза или насилие в отношении лица, занимающего ответственное положение или исполняющего общественный долг”, и впоследствии были направлены на дополнительное рассмотрение и принятие процессуального решения».

Полиция сообщает, что доказательные материалы по данному делу переданы в прокуратуру сектора Буюканы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Василе Корой заявил, что будет требовать проведения расследования по данному делу.

Вообще-то мужчина пришёл с ребенком на православный марш, чтобы защитить семейные ценности. Кто мог предположить, что он столкнется с полицейским беспределом?

Напомним, что во время проведения православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша мужчину с маленьким ребенком на руках полиция грубо затолкала в бус. Полицейские швырнули священника на землю — такое вот отношение со стороны сотрудников правопорядка.

На следующий день МВД Молдовы во всем обвинило детей и священников.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Синдром Руки Москвы»: Хроническое состояние властей Молдовы, при котором пациенты видят агентов Кремля даже в отражении чайника.

Лечится сложно: для начала пациенту предлагают выключить телевизор и попробовать жить хотя бы неделю без словосочетания «агент Кремля» (далее…).

Слово — не воробей: Бывший молдавский политик, открыто поддерживающий ПАС, признался, что партия узурпировала даже Конституционный суд.

На пути в блуждающее и туманное европейское будущее, власть без зазрения совести говорит о какой-то демократии и законности (далее…).

Билборд — 6000 леев, выезд агитбригады — 400 леев: Партия власти, обобравшая народ Молдовы до нитки, просит людей дать кто сколько может на предвыборную кампанию.

Все это очень смешно, учитывая, что Санду и ее партия — это любимые девушки Сороса (далее…).