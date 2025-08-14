На мужчину с ребенком, которого полиция на митинге жестко запихала в автомобиль, завели уголовное дело: В Молдове ПАС наказывает не агрессивных стражей порядка, а мирных граждан

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины с ребенком, которых полиция силой затолкала в полицейский бусик прямо с православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша в июне, сообщает nemdnews.
В отношении организатора ведётся расследование по факту правонарушения, сообщили власти.
«Его действия были квалифицированы по статье 349 Уголовного кодекса Республики Молдова “Угроза или насилие в отношении лица, занимающего ответственное положение или исполняющего общественный долг”, и впоследствии были направлены на дополнительное рассмотрение и принятие процессуального решения».
Полиция сообщает, что доказательные материалы по данному делу переданы в прокуратуру сектора Буюканы.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Василе Корой заявил, что будет требовать проведения расследования по данному делу.
Вообще-то мужчина пришёл с ребенком на православный марш, чтобы защитить семейные ценности. Кто мог предположить, что он столкнется с полицейским беспределом?
Напомним, что во время проведения православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша мужчину с маленьким ребенком на руках полиция грубо затолкала в бус. Полицейские швырнули священника на землю — такое вот отношение со стороны сотрудников правопорядка.
На следующий день МВД Молдовы во всем обвинило детей и священников.
