Будущие дипломаты Узбекистана стажируются в Москве

Студенты двух ташкентских вузов знакомятся с основными направлениями деятельности Посольства РУз, приоритетами двустороннего взаимодействия, работой пресс-службы, консульскими и культурно-дипломатическими процессами.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Будущие дипломаты Узбекистана проходят стажировку в Москве, сообщает ИА «Дунё».

«В Посольстве Узбекистана в России стартовала производственная практика студентов Университета мировой экономики и дипломатии и Ташкентского государственного университета востоковедения», — говорится в сообщении.

Этот этап является важным для студентов, обучающихся по направлению «международные отношения».

Практика организована по инициативе МИД республики в рамках программ по повышению кадрового потенциала и на основании соответствующего постановления Кабмина.

«Прохождение практики в Посольстве — это возможность для углубления моих знаний и навыков в дипломатической сфере, а также внесения личного вклада в укрепление дружественных связей между нашими странами. Уверен, что этот опыт станет прочной основой для моей будущей профессиональной деятельности», — рассказал участник программы Отабек Тургунбоев.

Студенты ознакомятся с основными направлениями работы Посольства, приоритетами двустороннего взаимодействия, деятельностью пресс-службы, консульскими и культурно-дипломатическими процессами.

Они также примут участие в проектах по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.