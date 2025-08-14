Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп за слова о связи с Эпштейном

Хантер Байден дал интервью каналу Channel 5. В начале беседы журналист предложил гостю воспользоваться возможностью и публично принести извинения первой леди.
«К черту. Этого не будет», — ответил сын экс-президента. Он добавил, что его заявление было основано на информации, которую распространял биограф Дональда Трампа Майкл Волф.
Ранее Fox News сообщил, что первая леди направила сыну экс-президента и его адвокату письмо с требованиями опровергнуть «клеветническое заявление». Она пригрозила подать иск на $1 млрд.
