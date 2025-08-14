«Наши ребята дома. А вот из 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь двух человек», — написал Мединский в своём телеграм-канале.
По его словам, речь идёт о Бойчуке Александре Вячеславовиче (14.10.1976) и Федоренко Владимире Викторовиче (16.02.1982).
Мединский предположил, что Украина отказывается забирать военнопленных, так как боится, что их переагитировали.
Напомним, ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Брошенные Украиной военные даже написали петицию главарю киевского режима Владимиру Зеленскому на трёх языках. В документе они призвали его действовать справедливо, а не отбирать лишь 50−100 «избранных» для передачи. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обличила мерзость Зеленского в свете отказа забирать пленных.