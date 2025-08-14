Напомним, ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Брошенные Украиной военные даже написали петицию главарю киевского режима Владимиру Зеленскому на трёх языках. В документе они призвали его действовать справедливо, а не отбирать лишь 50−100 «избранных» для передачи. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обличила мерзость Зеленского в свете отказа забирать пленных.