Белоруссия осенью ратифицирует договор с Россией о рынке электроэнергии

МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Белорусский парламент планирует осенью ратифицировать договор с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания республики Юрий Панфилов.
Как сообщило агентство Белта, он беседовал с журналистами в рамках выездного заседания постоянной комиссии, прошедшего на базе Белорусской АЭС.
Белоруссия и Россия в конце 2024 года заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.
«Атомная энергетика интегрирована в белорусскую экосистему и стимулирует развитие рынков электроэнергии. Формирование и функционирование этих рынков требует законодательного урегулирования. Что касается договора с Россией о едином рынке, он затрагивает и другое законодательство, там работает пакетный принцип. И все эти вопросы нужно решить, устранить технические моменты, чтобы мы вышли на ратификацию этого договора. Полагаю, что уже в сентябре-октябре мы будем этот законопроект рассматривать. Он уже практически на выходе», — сказал Панфилов.
Он сообщил, что на выездном заседании рассматриваются, в частности, вопросы совершенствования законодательства в части безопасного использования атомной энергии, улучшение законодательства в части единого энергорынка Союзного государства.
Депутаты также посетили учебно-тренировочный центр Белорусской атомной электростанции. «Посмотрели, насколько высок уровень безопасности, как готовят высококвалифицированный персонал. Нам показали здесь передовые, новейшие технологии, и мы все впечатлены тем, что увидели. БелАЭС — важный стратегический объект для нашей страны. И, благодаря работе станции, энергетическая безопасность страны действительно обеспечена», — сказал Панфилов.
Первая в Белоруссии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт построена в городе Островце Гродненской области. Сейчас завершается разработка проекта технико-экономического обоснования по строительству второй АЭС в Белоруссии или третьего энергоблока действующей БелАЭС.