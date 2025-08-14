Белоруссия осенью ратифицирует договор с Россией о рынке электроэнергии

«Атомная энергетика интегрирована в белорусскую экосистему и стимулирует развитие рынков электроэнергии. Формирование и функционирование этих рынков требует законодательного урегулирования. Что касается договора с Россией о едином рынке, он затрагивает и другое законодательство, там работает пакетный принцип. И все эти вопросы нужно решить, устранить технические моменты, чтобы мы вышли на ратификацию этого договора. Полагаю, что уже в сентябре-октябре мы будем этот законопроект рассматривать. Он уже практически на выходе», — сказал Панфилов.