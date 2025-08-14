Опрос: мирная декларация между Арменией и Азербайджаном

11 августа министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали текст парафированного мирного соглашения между Ереваном и Баку. Документ состоит из 17 пунктов, предусматривает взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий в настоящем и будущем, а также обязательство урегулировать споры исключительно мирными средствами. В нем заложены меры по делимитации границы, установлению дипломатических отношений и созданию двусторонней комиссии для контроля за выполнением договоренностей.