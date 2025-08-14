Опрос: мирная декларация между Арменией и Азербайджаном

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп приняли совместную декларацию о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном. Мирная декларация предусматривает в будущем подписание и ратификацию между Ереваном и Баку мирного договора, который уже парафировали министры иностранных дел двух стран.
Кроме того, стороны согласовали создание «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который соединит западные районы Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении и будет управляться американским консорциумом. По словам Пашиняна, проект откроет новые стратегические экономические возможности, принесет долгосрочные выгоды региону, привлечет инвестиции в инфраструктуру и улучшит транспортную связанность стран.
11 августа министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали текст парафированного мирного соглашения между Ереваном и Баку. Документ состоит из 17 пунктов, предусматривает взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий в настоящем и будущем, а также обязательство урегулировать споры исключительно мирными средствами. В нем заложены меры по делимитации границы, установлению дипломатических отношений и созданию двусторонней комиссии для контроля за выполнением договоренностей.