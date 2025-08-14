В Кишиневе митинг оппозиции перенесли с центральной площади на вокзал

«Нам отказали в праве провести мирный протест в центре Кишинева. Власти сгоняют на площадь силовиков со всей Молдавии под вымышленными предлогами, лишь бы запретить наш митинг. Но в Кишиневе есть не только площадь Великого Национального собрания — здесь много мест, где нас будет так же видно и слышно. И мы приняли решение изменить локацию, 16 августа в 15:00 (совпадает с мск) встречаемся на железнодорожном вокзале Кишинева», — говорится в распространенном для СМИ сообщении политика.