В Кишиневе митинг оппозиции перенесли с центральной площади на вокзал

КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа митинга в Кишиневе с центральной площади на площадь у железнодорожного вокзала в связи с давлением властей.
Ранее Шор анонсировал на этот день протест против произвола властей и призвал сторонников выйти на центральную площадь Кишинева, однако позже правительство распространило сообщение, что в этот день на той площади будет развернута выставка силовых структур Молдавии, приуроченная ко Дню диаспоры.
«Нам отказали в праве провести мирный протест в центре Кишинева. Власти сгоняют на площадь силовиков со всей Молдавии под вымышленными предлогами, лишь бы запретить наш митинг. Но в Кишиневе есть не только площадь Великого Национального собрания — здесь много мест, где нас будет так же видно и слышно. И мы приняли решение изменить локацию, 16 августа в 15:00 (совпадает с мск) встречаемся на железнодорожном вокзале Кишинева», — говорится в распространенном для СМИ сообщении политика.
Политик опроверг утверждения о финансировании протестов. «Мы никому не платим за протесты. Мы компенсируем людям зарплату, которую они теряют, приходя отстаивать свое будущее», — добавил он.
Во вторник молдавская полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста 16 августа, организованной блоком «Победа», под предлогом того, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации Молдавии и может считаться не мирной демонстрацией, а скорее «инструментом преступного воздействия».
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока «Победа» для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.