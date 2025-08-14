ПАС боится — на площадь сгоняют силовиков со всей Молдовы под вымышленными предлогами: Митинг оппозиции 16 августа меняет место проведения — акция протеста пройдет у железнодорожного вокзала в Кишиневе

Илан Шор заявил об изменении локации бессрочного протеста — он пройдет 16 августа на железнодорожном вокзале Кишинева:
Друзья! Пасовский режим боится нас, боится собственного народа. Поэтому нам отказали в праве провести мирный протест. Поэтому сгоняют на площадь силовиков со всей Молдовы под вымышленными предлогами, лишь бы запретить наш митинг.
Но в столице Молдовы есть не только ПВНС — здесь много мест, где нас будет так же видно и слышно. И мы приняли решение изменить локацию.
16 августа в 15:00 встречаемся на железнодорожном вокзале Кишинева. Там желтых трусов будет ждать красная дорожка, по которой они пройдут в последний политический путь.
А по поводу спекуляций, что мы платим деньги за протесты, скажу одно. Никому ничего за протесты мы не платим. Мы компенсируем людям ту зарплату, которую они не получат, придя отстаивать свое будущее.
Мы, в отличие от PAS, хотим, чтобы молдаване жили достойно и благополучно — подытожил Илан Шор.
