В Воронежские областную и городскую думы выдвинулись 28 участников СВО

Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов рассказал «Ъ-Черноземье», что на выборы в местную областную думу выдвинулись 17 участников СВО, а в городскую думу Воронежа — 11. На выборах в органы местного самоуправления в районах области выдвинуты 54 участника боевых действий.
В сентябре В Воронежской области пройдут 384 избирательных кампаний. Самыми крупными из них станут выборы в областную думу. Избирательная комиссия региона зарегистрировала 622 кандидата в депутаты регионального парламента от шести политических партий. Для участия в выборах депутатов Воронежской городской Думы зарегистрировано 427 человек.