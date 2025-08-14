В Воронежские областную и городскую думы выдвинулись 28 участников СВО

В сентябре В Воронежской области пройдут 384 избирательных кампаний. Самыми крупными из них станут выборы в областную думу. Избирательная комиссия региона зарегистрировала 622 кандидата в депутаты регионального парламента от шести политических партий. Для участия в выборах депутатов Воронежской городской Думы зарегистрировано 427 человек.