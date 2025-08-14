Мединский заявил, что Киев принял двух пленных из «списка 1000» на обмен

«Из 1000 пленных которые обращались к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, украинская сторона приняла лишь два человека: Бойчук Александр Вячеславович 14.10.1976; Федоренко Владимир Викторович 16.02.1982», — уточнил Мединский.14 августа Москва вернула Киеву 84 военнослужащих и получила столько же с украинской стороны, сообщило Минобороны России. Пока российские военные находятся на территории Белоруссии — там их обследуют и окажут необходимую помощь.
6 августа Мединский заявил, что из-за отказа Киева от 1 тыс. пленных солдат третий этап обмена до сих пор не начался. «1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», — написал он, приложив ссылку на список военнослужащих.
За последние месяцы между Россией и Украиной прошло несколько этапов обмена пленными, основную часть которых стороны провели на основе стамбульских договоренностей.