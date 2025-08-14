Лукашенко с 1 сентября повысил пенсии

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий повышение пенсий с 1 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.
«Перерасчет трудовых пенсий и их повышение произойдет с 1 сентября в среднем на 5%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в сентябре на пенсионные выплаты будет направлено около 2,2 миллиарда рублей. Дополнительные расходы в связи с повышением при этом составят 107 миллионов.
В Министерстве труда подсчитали, что средний размер пенсии по возрасту в следующем месяце составит 980 рублей. В годовом исчислении рост составит 20,5%, или 167 рублей.
При этом в ведомстве уточнили, что у всех получателей пенсий выплаты будут разными, потому что они зависят от стажа и величины ранее получаемой зарплаты, а также установленных доплат.
В республике трудовые пенсии получают более 2,3 миллиона человек.
Ранее в Беларуси трудовые пенсии повышали 1 февраля текущего года, тогда в среднем выплаты выросли на 10%.