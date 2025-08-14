Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко с 1 сентября повысил пенсии

Белорусских пенсионеров уже в следующем месяце ожидает повышение трудовых пенсий в среднем на 5%.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий повышение пенсий с 1 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

«Перерасчет трудовых пенсий и их повышение произойдет с 1 сентября в среднем на 5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре на пенсионные выплаты будет направлено около 2,2 миллиарда рублей. Дополнительные расходы в связи с повышением при этом составят 107 миллионов.

В Министерстве труда подсчитали, что средний размер пенсии по возрасту в следующем месяце составит 980 рублей. В годовом исчислении рост составит 20,5%, или 167 рублей.

При этом в ведомстве уточнили, что у всех получателей пенсий выплаты будут разными, потому что они зависят от стажа и величины ранее получаемой зарплаты, а также установленных доплат.

В республике трудовые пенсии получают более 2,3 миллиона человек.

Ранее в Беларуси трудовые пенсии повышали 1 февраля текущего года, тогда в среднем выплаты выросли на 10%.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше