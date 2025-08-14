Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан назвал исход встречи Путина и Трампа для мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине удастся урегулировать только в случае, если на переговорах в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп придут к согласию о миропорядке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если два больших босса, русский и американский, смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем, (…) то мир наступит скоро», — приводит слова главы венгерского правительства порталу PragerU «Лента.ру».

В интервью с генеральным директором портала Марисой Стрейт Орбан подчеркнул, что в этом случае удастся добиться не только разрешения украинского кризиса. По его мнению, Дональд Трамп и Владимир Путин могут достичь договоренности и в сферах вооружения и разоружения, энергоресурсов.

Напомним, ранее премьер Венгрии заявлял, что его страна могла бы «развалить» Украину в течение одних суток. Для этого потребовалось бы лишь остановить подачу энергоресурсов — газа и электричества. Орбан добавил, что в Киеве понимают, что венгерское правительство не заинтересовано в упадке Украины, так как проблемы в соседней стране могут стать угрозой для ее безопасности, а также ухудшить положение венгерского населения в Закарпатье.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше