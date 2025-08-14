Орбан назвал исход встречи Путина и Трампа для мира на Украине

Напомним, ранее премьер Венгрии заявлял, что его страна могла бы «развалить» Украину в течение одних суток. Для этого потребовалось бы лишь остановить подачу энергоресурсов — газа и электричества. Орбан добавил, что в Киеве понимают, что венгерское правительство не заинтересовано в упадке Украины, так как проблемы в соседней стране могут стать угрозой для ее безопасности, а также ухудшить положение венгерского населения в Закарпатье.