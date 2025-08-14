Помощник президента России Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

«Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 42−45-м годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза. Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран», — добавил Ушаков.