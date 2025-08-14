Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения в 2025 году

По прогнозу Международного валютного фонда, этот показатель составит $14,77 тыс., что выше, чем у России ($14,26 тыс.) и Туркменистана ($13,34 тыс.). Казахстан также опередит Китай, где ожидается $13,69 тыс.
Среди других стран региона показатели ниже. В Грузии прогнозируется $9,57 тыс., в Армении — $8,86 тыс., в Молдове — $8,26 тыс., в Беларуси — $7,88 тыс., в Азербайджане — $7,60 тыс., в Украине — $6,26 тыс.
На нижних строчках рейтинга — Узбекистан с $3,51 тыс., Кыргызстан с $2,75 тыс. и Таджикистан с $1,43 тыс.