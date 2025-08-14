Казахстанцев предупредили о затруднениях при переходе границы с РФ

По данным Пограничной службы КНБ РК, на автомобильных пунктах пропуска «Желкуар», «Аят», «Убаган», «Акбалшык» в Костанайской области и «Кызыл жар» в СКО возможны затруднения при прохождении транспорта.
«Данная ситуация связана с проведением ремонтных работ на российских пунктах пропуска “Мариинский”, “Николаевка”, “Звериноголовское”, “Воскресенское” и “Казанское” с 15 августа 2025 года», — указывается в сообщении.
Граждан просят учесть вышеперечисленные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения.
Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.
Ранее сообщалось, что в Казахстане по поручению премьер-министра ускорили модернизацию пяти пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Ответственным за эту работу назначено министерство финансов.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил привлечь к ответственности глав Комитета госдоходов при Минфине и Комитета автомобильных дорог при Минтранспорта. Причина — в слабой работе по реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска.