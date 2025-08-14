Политолог оценил вероятность заключения сделки Путиным и Трампом после одной встречи

«В рамках этого саммита мы действительно можем прийти к каким-то соглашениям. Но если не удастся все-таки все острые моменты разрешить, тогда переговоры и кооперация рабочих групп с нашей стороны, с американской — продолжится и дальше по итогам этого саммита. Основная задача сейчас — определить все раздражители, которые есть у нас в отношениях и начать от них постепенно избавляться» — рассказал политолог «Ленте.ру».