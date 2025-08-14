Ричмонд
Политолог оценил вероятность заключения сделки Путиным и Трампом после одной встречи

В ходе саммита на Аляске Россия и США могут достичь определенных соглашений. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков. Он оценил, смогут ли главы государств заключить сделку после этой встречи.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отметил, что подобные саммиты являются знаковыми событиями. Встреча президентов России и США на Аляске станет важным шагом по активизации переговорного трека, считает Дудаков.

«В рамках этого саммита мы действительно можем прийти к каким-то соглашениям. Но если не удастся все-таки все острые моменты разрешить, тогда переговоры и кооперация рабочих групп с нашей стороны, с американской — продолжится и дальше по итогам этого саммита. Основная задача сейчас — определить все раздражители, которые есть у нас в отношениях и начать от них постепенно избавляться» — рассказал политолог «Ленте.ру».

Американист отметил, что лидеры стран будут обсуждать широкий круг вопросов, и выразил уверенность в достижении прорывов по ряду направлений. В числе ключевых тем он назвал конфликт на Украине, совместные проекты стран, например, по освоению Арктики, а также вопросы стратегической безопасности — СНВ-3 и другие соглашения.

По мнению Дудакова, администрация США может вынести на обсуждение собственный план урегулирования украинского кризиса. Как пояснил эксперт, предложенная дорожная карта не обязательно будет полностью соответствовать российской позиции, но для проработки ее положений могут сформировать специальные рабочие группы.

«Многое будет зависеть от того, в какой степени администрация Трампа сможет заставить европейцев и украинцев пойти по пути этой дорожной карты и соблюдать те условия, которые Соединенные Штаты возьмут на себя в рамках переговоров с нами», — резюмировал политолог.

