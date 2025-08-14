Экс-премьер Молдавии назвал правящую партию страны сектой

«Четыре года полной власти, сверху донизу, по горизонтали и вертикали. В политическом плане они разрушили всё, что существовало на правоцентристском фланге. Может ли кто-нибудь назвать мне хоть одну партию, с которой ПДС может претендовать на сотрудничество или партнерство? Ни одной. Вот почему не случайно говорят о том, что ПДС превратилась в секту», — написал Филат в своем Telegram-канале.