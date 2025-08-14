Ричмонд
СМИ: Израиль ведет переговоры о переселении жителей Газы в другие страны

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Израиль ведет переговоры с властями пяти стран, включая Эфиопию, Ливию и Индонезию, о возможном переселении в них жителей сектора Газа в обмен на существенную компенсацию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Источник: © РИА Новости

«В переговорах участвуют Южный Судан, (непризнанная Республика — ред.) Сомалиленд, Эфиопия, Ливия и Индонезия… По словам чиновника, в обмен на принятие части более чем двухмиллионного населения Газы эти страны стремятся получить “существенную финансовую и международную компенсацию”», — говорится в материале телеканала.

Как отмечает CNN, неясно, на какой стадии находятся эти переговоры и приведут ли они к какому-либо результату.

В июле портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что глава службы израильской внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, чтобы попросить помощи в убеждении других стран принять палестинцев, которых собираются переселить из сектора Газа. По словам источников, Барнеа сообщил Уиткоффу, что Эфиопия, Индонезия и Ливия выразили готовность принять большое число палестинцев из Газы.

В марте портал Axios сообщал, что власти Израиля провели переговоры с Южным Суданом и Индонезией по поводу возможного переселения в эти страны палестинцев из сектора Газа. По данным портала, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поставил «Моссаду» задачу по поиску стран, которые согласились бы в большом количестве принять палестинцев из сектора Газа. В четверг газета Telegraph сообщила, что Южный Судан согласился принять палестинцев из сектора Газа в ответ на соответствующий запрос со стороны Израиля.

