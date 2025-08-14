СМИ: Израиль ведет переговоры о переселении жителей Газы в другие страны

В марте портал Axios сообщал, что власти Израиля провели переговоры с Южным Суданом и Индонезией по поводу возможного переселения в эти страны палестинцев из сектора Газа. По данным портала, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поставил «Моссаду» задачу по поиску стран, которые согласились бы в большом количестве принять палестинцев из сектора Газа. В четверг газета Telegraph сообщила, что Южный Судан согласился принять палестинцев из сектора Газа в ответ на соответствующий запрос со стороны Израиля.