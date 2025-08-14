Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме РФ назвали признаки кризиса НАТО

Страны-участники Североатлантического альянса не едины в своих взглядах, что свидетельствует о кризисе объединения. Об этом заместитель председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: TOMS KALNINS/EPA/TASS

По словам парламентария, НАТО ранее был символом солидарности стран Запада. Сегодня члены альянса имеют принципиальные расхождения в вопросах функционирования организации, страны Европы стали «инструментом в руках Вашингтона». Новиков отметил, что европейские государства то пытаются играть в самостоятельность, то заискивают перед Белым домом и Пентагоном, но играть на равных с США у них не получается, пишет «Лента.ру».

Депутат считает, что в Европе рассчитывают «пересидеть» президентский срок Трампа. Пока европейские государства стараются демонстрировать лояльность, чтобы избежать «взлома» НАТО по инициативе Вашингтона.

«Европа интересна Трампу как экономический донор, а в военных вопросах — лишь в том случае, если государства альянса будут больше вкладываться в оборонные нужды и закупать оружие у США, а значит, опять же, решать их экономические проблемы», — констатировал парламентарий.

Новиков считает, что в Европе понимают, что происходит между членами НАТО. Он обратил внимание на то, что политики в Германии открыто заявляют, что Запад перестал следовать единому политическому курсу и происходящее в настоящее время в дальнейшем может привести к расколу между странами Европы и США. По мнению парламентария, для всего мира это «хорошая новость».

Он уточнил, что блок НАТО в том виде, в котором он существовал до недавнего времени, можно считать угрозой для других стран, в отличие, к примеру, от БРИКС или ШОС. Депутат уверен, что разлад в Североатлантическом альянсе открывает перспективы мирового развития.

Ранее о кризисе в НАТО рассказал Bloomberg. По версии издания, альянс может не пережить 75-летний юбилей. Причинами вероятного развала журналисты назвали войну на Украине, упадок европейской обороноспособности, кризис доверия между США и Европой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше