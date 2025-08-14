В Госдуме РФ назвали признаки кризиса НАТО

По словам парламентария, НАТО ранее был символом солидарности стран Запада. Сегодня члены альянса имеют принципиальные расхождения в вопросах функционирования организации, страны Европы стали «инструментом в руках Вашингтона». Новиков отметил, что европейские государства то пытаются играть в самостоятельность, то заискивают перед Белым домом и Пентагоном, но играть на равных с США у них не получается, пишет «Лента.ру».
Депутат считает, что в Европе рассчитывают «пересидеть» президентский срок Трампа. Пока европейские государства стараются демонстрировать лояльность, чтобы избежать «взлома» НАТО по инициативе Вашингтона.
«Европа интересна Трампу как экономический донор, а в военных вопросах — лишь в том случае, если государства альянса будут больше вкладываться в оборонные нужды и закупать оружие у США, а значит, опять же, решать их экономические проблемы», — констатировал парламентарий.
Новиков считает, что в Европе понимают, что происходит между членами НАТО. Он обратил внимание на то, что политики в Германии открыто заявляют, что Запад перестал следовать единому политическому курсу и происходящее в настоящее время в дальнейшем может привести к расколу между странами Европы и США. По мнению парламентария, для всего мира это «хорошая новость».
Ранее о кризисе в НАТО рассказал Bloomberg. По версии издания, альянс может не пережить 75-летний юбилей. Причинами вероятного развала журналисты назвали войну на Украине, упадок европейской обороноспособности, кризис доверия между США и Европой.