WP: Трамп на встрече с Путиным хочет заключить сделку — земля в обмен на мир

«Понятно, что европейцы изначально хотели обеспечить свое участие в процессе урегулирования украинского конфликта. Трампу же не нужны лишние волнения, ему важно было заверить, что волнующие ЕС моменты будут учитываться. Американский лидер даже пообещал, что, если переговоры в пятницу пройдут хорошо, может быть организована еще одна встреча уже с участием Зеленского. Пока же он остался за бортом, потому что явно не дотягивает до уровня Путина и Трампа», — сказал политолог.