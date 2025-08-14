Ричмонд
Рубио назвал условия для достижения мира на Украине

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Достижение мира на Украине требует обсуждения вопросов гарантий безопасности, а также территориальных споров и претензий, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: AP 2024

«Чтобы достичь мира, все понимают, что нужно вести разговор о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях — о том, за что, собственно, идёт борьба. Всё это станет частью комплексного соглашения», — сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на площадке госдепартамента.

По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывает в первую очередь добиться прекращения огня, чтобы «создать условия для этих разговоров».

«Чтобы заключить мир между Украиной и Россией, необходимо согласие обеих сторон, а война длится уже три с половиной года», — отметил глава американской дипломатии.

