Рубио назвал условия для достижения мира на Украине

«Чтобы достичь мира, все понимают, что нужно вести разговор о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях — о том, за что, собственно, идёт борьба. Всё это станет частью комплексного соглашения», — сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на площадке госдепартамента.
По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывает в первую очередь добиться прекращения огня, чтобы «создать условия для этих разговоров».
«Чтобы заключить мир между Украиной и Россией, необходимо согласие обеих сторон, а война длится уже три с половиной года», — отметил глава американской дипломатии.