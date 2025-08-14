Кремль заявил, что итогового документа после встречи на Аляске не будет

«[Документа] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — ответил он на вопрос журналиста.
По его словам, Путин и Трамп очертят круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь.
О личной встрече двух президентов стало известно 8 августа, Трамп заявил о намерении ее провести после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве.
Встреча пройдет в крупнейшем городе Аляски Анкоридже, ожидается, что она начнется примерно в 22:30 по московскому времени в пятницу.
