Кремль заявил, что итогового документа после встречи на Аляске не будет

Кремль и Белый дом не планируют готовить какой-либо документ по итогам саммита на Аляске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«[Документа] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — ответил он на вопрос журналиста.

По его словам, Путин и Трамп очертят круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь.

О личной встрече двух президентов стало известно 8 августа, Трамп заявил о намерении ее провести после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве.

Встреча пройдет в крупнейшем городе Аляски Анкоридже, ожидается, что она начнется примерно в 22:30 по московскому времени в пятницу.

