Politico: союзники США используют F-35 как рычаг против тарифов Трампа

Страны ставят под сомнение свои закупки американского оружия, что является одним из самых серьезных негласных возражений против торговых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, пишет американский портал Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как отмечает издание, истребитель-невидимка F-35 — это самое больное место президента США. Испания после ссоры с США из-за новой цели НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП отказалась от многомиллиардного контракта на покупку F-35. В Швейцарии, страдающей от высоких пошлин США, все больше политиков требуют отложить планы приобретения американских F-35. Окончательное решение страна, согласно Politico, должна принять в ноябре. А Индия, разочарованная карательными действиями США в торговой сфере, решила приостановить закупки американских боевых самолетов, говорится в статье.

Кроме того, Португалия, наблюдавшая за развитием ситуации, отложила принятие решения о приобретении F-35 из-за «сомнений в надежности США», подчеркивается в статье.

Эти шаги, предприняты за последние две недели, свидетельствуют о негативных последствиях экономической политики Трампа.

Как считает Politico, они заставляют американских партнеров пересмотреть оборонные связи с Вашингтоном. Представители военно-промышленного комплекса США опасаются, что такая новая форма протекционизма поставит под угрозу продажи американского оружия и подорвет доминирующее положение США на мировом рынке вооружений, отмечает издание.

Даже если новая администрация (Белого дома)… захочет исправить весь этот ужасный ущерб, потребуется много времени, чтобы восстановить доверие (союзников).

Ричард Абулафия
управляющий директор AeroDynamic Advisory

Действия Испании, Индии и Швейцарии указывают на растущие очаги сопротивления торговым маневрам Трампа, подчеркивается в публикации. Истребитель F-35 особенно уязвим к такого рода «экономическим шокам». Его комплектующие, как поясняет Politico, поставляются более чем от 100 поставщиков по всему миру, а крупные зарубежные заказы помогают снизить цену на каждый самолет.

Если страны откажутся от покупки F-35 или сократят свой портфель заказов, расходы вырастут для всех.

Испания и Швейцария каждая заказала несколько десятков F-35 на сумму около 15 млрд долларов, уточняет издание.

Более того, Испания, отказавшись от F-35, может направить миллиарды на разработку европейского истребителя Eurofighter Typhoon.

Согласно Politico, тарифы Трампа уже давно «подпитывают амбиции континента» в области производства собственного оружия в рамках проекта «Делай в Европе».

Но многие европейские чиновники предупреждают, что в ближайшее время европейский ВПК не сможет заменить все американские вооружения и любой переход с американского на европейское будет постепенным.

