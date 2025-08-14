Politico: союзники США используют F-35 как рычаг против тарифов Трампа

Как отмечает издание, истребитель-невидимка F-35 — это самое больное место президента США. Испания после ссоры с США из-за новой цели НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП отказалась от многомиллиардного контракта на покупку F-35. В Швейцарии, страдающей от высоких пошлин США, все больше политиков требуют отложить планы приобретения американских F-35. Окончательное решение страна, согласно Politico, должна принять в ноябре. А Индия, разочарованная карательными действиями США в торговой сфере, решила приостановить закупки американских боевых самолетов, говорится в статье.