Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли, чтобы решать вопросы посредством диалога. Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся.