Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Приезд Уиткоффа в РФ был результативен, это позволило выйти на встречу президентов.
Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне. Посмотрим, как дальше пойдет беседа двух президентов.
Подготовка к саммиту на Аляске прошла в сжатые сроки.
Для встречи Путина и Трампа было сделано все необходимое, все параметры соблюдены.
Путин высоко оценивает необычный подход Трампа к решению сложных проблем.
На саммите РФ и США будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием.
Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли, чтобы решать вопросы посредством диалога. Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся.
Стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
Российская делегация на переговорах будет достаточно представительной и большой.
Документа по итогам саммита на Аляске не ожидается.
Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь.
Забегать вперед и пытаться предрекать результаты встречи Путина и Трампа было бы большой ошибкой.
В настоящий момент идет обсуждение украинского конфликта между РФ и США, мнение Украины возможно будет обсуждаться на последующих этапах.
Кремль связал трудности с выдачей виз США российским журналистам с тем, что «американцы разучились» их давать.
Путин по дороге на Аляску посетит один из российских регионов.