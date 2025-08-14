Ричмонд
Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов в преддверии саммита с участием президентов России и США на Аляске. Редакция Новостей Mail собрала ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Приезд Уиткоффа в РФ был результативен, это позволило выйти на встречу президентов.

Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне. Посмотрим, как дальше пойдет беседа двух президентов.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Подготовка к саммиту на Аляске прошла в сжатые сроки.

Для встречи Путина и Трампа было сделано все необходимое, все параметры соблюдены.

Путин высоко оценивает необычный подход Трампа к решению сложных проблем.

На саммите РФ и США будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием.

Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли, чтобы решать вопросы посредством диалога. Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.

Российская делегация на переговорах будет достаточно представительной и большой.

Документа по итогам саммита на Аляске не ожидается.

Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Забегать вперед и пытаться предрекать результаты встречи Путина и Трампа было бы большой ошибкой.

В настоящий момент идет обсуждение украинского конфликта между РФ и США, мнение Украины возможно будет обсуждаться на последующих этапах.

Кремль связал трудности с выдачей виз США российским журналистам с тем, что «американцы разучились» их давать.

Путин по дороге на Аляску посетит один из российских регионов.

