Лукашенко добавил обязанностей своим помощникам-инспекторам в регионах

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Новые обязанности появятся у помощников президента — инспекторов по регионам, соответствующие положения содержатся в обновленном указе, сообщили в пресс-службе главы государства.
Александр Лукашенко в четверг, 14 августа, подписал указ «Об Администрации Президента Республики Беларусь», который из-за значительного количества технических корректировок изложен в новой редакции.
«Документ направлен на совершенствование деятельности как помощников президента — инспекторов по областям и городу Минску, так и Администрации президента в целом», — говорится в сообщении.
Так, на помощников-инспекторов в регионах возложены дополнительные обязанности. Они должны будут не реже раза в месяц проводить личный прием граждан. Также им необходимо будет выезжать на места, чтобы изучить, какие были приняты меры реагирования на негативные аспекты, о которых сообщали СМИ или жаловалось население.
Кроме того, за помощниками закрепляется проведение упреждающего контроля за выполнением поручений главы государства.