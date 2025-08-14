Ричмонд
Лукашенко добавил обязанностей своим помощникам-инспекторам в регионах

Новый указ президента направлен на совершенствование работы как его помощников, так и Администрации в целом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Новые обязанности появятся у помощников президента — инспекторов по регионам, соответствующие положения содержатся в обновленном указе, сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко в четверг, 14 августа, подписал указ «Об Администрации Президента Республики Беларусь», который из-за значительного количества технических корректировок изложен в новой редакции.

«Документ направлен на совершенствование деятельности как помощников президента — инспекторов по областям и городу Минску, так и Администрации президента в целом», — говорится в сообщении.

Так, на помощников-инспекторов в регионах возложены дополнительные обязанности. Они должны будут не реже раза в месяц проводить личный прием граждан. Также им необходимо будет выезжать на места, чтобы изучить, какие были приняты меры реагирования на негативные аспекты, о которых сообщали СМИ или жаловалось население.

Кроме того, за помощниками закрепляется проведение упреждающего контроля за выполнением поручений главы государства.

