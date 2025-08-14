Лукашенко добавил обязанностей своим помощникам-инспекторам в регионах

Так, на помощников-инспекторов в регионах возложены дополнительные обязанности. Они должны будут не реже раза в месяц проводить личный прием граждан. Также им необходимо будет выезжать на места, чтобы изучить, какие были приняты меры реагирования на негативные аспекты, о которых сообщали СМИ или жаловалось население.