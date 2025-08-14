«Не реже раза в месяц проводить личный прием граждан, изучать принятые меры с выездом на место». Лукашенко возложил допобязанности на своих помощников

Указанный документ направлен на совершенствование деятельности как помощников президента — инспекторов по областям Беларуси и Минску, так и Администрации президента в целом. В телеграм-канале уточнили, что на помощников главы государства в регионах дополнительно возложены обязанности проводить личный приему граждан не реже одного раза в месяц.