«Не реже раза в месяц проводить личный прием граждан, изучать принятые меры с выездом на место». Лукашенко возложил допобязанности на своих помощников

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа, в четверг, подписал указ «Об Администрации Президента Республики Беларусь», которым наделил дополнительными обязанностями помощников президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Указанный документ направлен на совершенствование деятельности как помощников президента — инспекторов по областям Беларуси и Минску, так и Администрации президента в целом. В телеграм-канале уточнили, что на помощников главы государства в регионах дополнительно возложены обязанности проводить личный приему граждан не реже одного раза в месяц.
Кроме того, они должны изучать с выездом на место принятые меры реагирования на негативные аспекты, о которых сообщалось в СМИ. В телеграм-канале обратили внимание, что помощники президента Беларуси будут проводить упреждающий контроль за выполнением поручений главы государства.
По причине внесения множества технических корректировок, а также в целях обеспечения доступности восприятия указ был изложен в новой редакции.
Тем временем в Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил и согласовал 16 чиновников в кадровый день 14 августа.
Кроме того, Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси.