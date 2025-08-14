Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не реже раза в месяц проводить личный прием граждан, изучать принятые меры с выездом на место». Лукашенко возложил допобязанности на своих помощников

Лукашенко наделил дополнительными обязанностями своих помощников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа, в четверг, подписал указ «Об Администрации Президента Республики Беларусь», которым наделил дополнительными обязанностями помощников президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Указанный документ направлен на совершенствование деятельности как помощников президента — инспекторов по областям Беларуси и Минску, так и Администрации президента в целом. В телеграм-канале уточнили, что на помощников главы государства в регионах дополнительно возложены обязанности проводить личный приему граждан не реже одного раза в месяц.

Кроме того, они должны изучать с выездом на место принятые меры реагирования на негативные аспекты, о которых сообщалось в СМИ. В телеграм-канале обратили внимание, что помощники президента Беларуси будут проводить упреждающий контроль за выполнением поручений главы государства.

По причине внесения множества технических корректировок, а также в целях обеспечения доступности восприятия указ был изложен в новой редакции.

Тем временем в Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил и согласовал 16 чиновников в кадровый день 14 августа.

Кроме того, Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше