Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин находится с визитом в Мордовии

Как сообщил глава Мордовии Артём Здунов, в Саранск прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона лично встретил гостя в аэропорту. Прямо на посадочной полосе тот отведал традиционного каравая.

«Тепло принимаем дорогого друга», — прокомментировал Артём Здунов.

Подробности программы визита пока не раскрываются.