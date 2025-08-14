Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин находится с визитом в Мордовии

Глава региона лично встретил гостя в аэропорту. Прямо на посадочной полосе тот отведал традиционного каравая.
Как сообщил глава Мордовии Артём Здунов, в Саранск прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона лично встретил гостя в аэропорту. Прямо на посадочной полосе тот отведал традиционного каравая.
«Тепло принимаем дорогого друга», — прокомментировал Артём Здунов.
Подробности программы визита пока не раскрываются.