В Башкирии Абзелиловский район возглавил Айрат Аминев.

"Обладая значительным опытом, знанием регионального законодательства и развитыми управленческими компетенциями, Айрат Аминев зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, способным продуктивно взаимодействовать с населением и принимать взвешенные решения для устойчивого социально-экономического роста территории.