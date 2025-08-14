Ричмонд
В Башкирии Абзелиловский район возглавил Айрат Аминев

Источник: администрация Абзелиловского района

Главой Абзелиловского района назначен Айрат Аминев. Об этом сообщили в соцсетях администрации муниципалитета.

В течение последних двух месяцев Аминев занимал пост главы администрации с приставкой и.о.

"Обладая значительным опытом, знанием регионального законодательства и развитыми управленческими компетенциями, Айрат Аминев зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, способным продуктивно взаимодействовать с населением и принимать взвешенные решения для устойчивого социально-экономического роста территории.

Убеждены, что под руководством нового руководителя муниципальный район будет продолжать стабильно развиваться, улучшая условия проживания граждан и укрепляя межнациональное согласие среди населения", — отметили в районной администрации.