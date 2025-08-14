Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О цифровом суверенитете — на берегу Иссык-Куля: зачем Минниханов отправился в Кыргызстан

Раис РТ принимает участие в Кыргызско-Российском экономическом форуме.

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Кыргызстане, где проходит Кыргызско-Российский экономический форум. Центральная тема форума — обеспечение цифрового суверенитета. Раис РТ представляет Татарстан как одного из регионов-лидеров РФ по цифровой трансформации.

Минниханов прибыл в Кыргызстан 13 августа вечером. Это уже второй визит Раиса РТ в эту страну за год.

Кыргызско-Российский экономический форум официально открылся 14 августа берегу Иссык-Куля.

Мероприятие собрало порядка 1,5 тысячи участников.

Название темы форума звучит так: «Цифровой суверенитет как фактор стабильного роста и технологической кооперации в ЕАЭС». Мероприятие проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое должно состояться 15 августа с участием Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Цель объединения стран в ЕАЭС — сделать так, чтобы товары, услуги, финансовые средства и рабочая сила беспрепятственно перемещались между странами-участниками. Государства, входящие в объединение, а таковых пять — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, — согласуют между собой политику в важных экономических вопросах.

Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании Кыргызско-Российского экономического форума. Руководитель РТ отметил, что между Татарстаном и Кыргызстаном установлены прочные связи, взаимодействие между ними вносит заметный вклад в развитие отношений между Кыргызстаном и Россией в целом.

«Уверен, обмен опытом и лучшими практиками между нашими странами послужит дальнейшему укреплению отношений и раскрытию потенциала цифровой трансформации», — цитирует Раиса РТ его пресс-служба.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан — один из регионов лидеров РФ в вопросах технологического развития. Республика одной из первых перевела все государственные и муниципальные услуги в электронный формат.

В настоящее время количество пользователей мобильного интернета в регионе превысило 5,5 млн, а проводным интернетом пользуются свыше 1,3 млн абонентов.

«IT-парки республики объединяют более семисот компаний-резидентов с ежегодной выручкой свыше 40 млрд рублей», — отметил также Минниханов.

По его словам, в IT-секторе РТ занято порядка 3,3 процента работающего населения, каждый год в Татарстане выпускается порядка 3,7 тысяч квалифицированных специалистов.

Минниханов подчеркнул, что республика нацелена на «динамичное развитие взаимодействия в научно-технологической сфере» и создание благоприятных условий «для обмена инновационными разработками и передовыми практиками».

Кроме того, в Кыргызстане Минниханов принял участие во встрече Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем Кабинета министров Кыргызстана — руководителем администрации президента этой страны Адылбеком Касымалиевым.

Раис РТ заявил, что Татарстан «высоко ценит возможность расширения партнерства со страной в рамках дружественных российско-киргизских отношений».

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше