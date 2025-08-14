О цифровом суверенитете — на берегу Иссык-Куля: зачем Минниханов отправился в Кыргызстан

Цель объединения стран в ЕАЭС — сделать так, чтобы товары, услуги, финансовые средства и рабочая сила беспрепятственно перемещались между странами-участниками. Государства, входящие в объединение, а таковых пять — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, — согласуют между собой политику в важных экономических вопросах.