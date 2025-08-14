В Калининграде формируют реестр обманутых ипотечников

В Калининграде формируют реестр пострадавших ипотечников. Речь о тех, кто заключили договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на территории региона посредством ипотеки, но оказался обманут недобросовестным подрядчиком. Соответствующий указ издан министерством регионального контроля по поручению Алексея Беспрозванных.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона поручил сформировать документ в ходе прямой линии 22 июля. Тогда он отвечал на вопрос жительницы Холмогоровки, которая от имени 27 семей сообщила о мошенничестве застройщика.
Текст приказа здесь, тут же есть форма заявления на включение в реестр.
По данным властей, пострадавших около 60 человек, сумма ущерба — около 150 млн руб., жалобы поступили на пять компаний-застройщиков. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.