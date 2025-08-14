В Калининграде формируют реестр обманутых ипотечников

В Калининграде формируют реестр пострадавших ипотечников. Речь о тех, кто заключили договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на территории региона посредством ипотеки, но оказался обманут недобросовестным подрядчиком. Соответствующий указ издан министерством регионального контроля по поручению Алексея Беспрозванных.