WP: Россия использует встречу на Аляске для усиления влияния

По данным источников издания, формат личной встречи позволяет российскому президенту не только эффективно защищать национальные интересы, но и решать тактическую задачу — установить более доверительные отношения с Трампом. Об этом пишут «Ведомости». Как отмечают бывшие российские дипломаты и чиновники, саммит на Аляске дает Кремлю уникальный шанс по решению государственных задач, а также возможность успокоить российскую элиту, которая переживает за последствия украинского кризиса.
В публикации WP отмечается, что отсутствие представителей Европы и Украины на переговорах может свидетельствовать о достижении стратегической цели Москвы по ослаблению единства западного альянса.
Эксперты признают символическое значение предстоящей встречи, но сомневаются, что после нее последуют прорывные решения. Есть риск, что переговоры станут очередной демонстрацией позиций сторон.
Ранее сообщалось, что Зеленского на встрече Путина и Трампа не будет, что указывает на снижение роли Киева в переговорном процессе. Американский президент позже заявлял, что диалог на Аляске будет предварительным.