WP: Россия использует встречу на Аляске для усиления влияния

По данным источников издания, формат личной встречи позволяет российскому президенту не только эффективно защищать национальные интересы, но и решать тактическую задачу — установить более доверительные отношения с Трампом. Об этом пишут «Ведомости». Как отмечают бывшие российские дипломаты и чиновники, саммит на Аляске дает Кремлю уникальный шанс по решению государственных задач, а также возможность успокоить российскую элиту, которая переживает за последствия украинского кризиса.