Axios назвал три исхода встречи Трампа и Путина на Аляске

Первый
Если президент США Дональд Трамп добьется безоговорочного прекращения огня, это станет первой многодневной паузой в боевых действиях после начала конфликта на Украине три с половиной года назад, говорится в статье. Впервые, по мнению Axios, можно будет заявить об ощутимом прогрессе более чем за 200 дней нестабильного мирного процесса, инициированного Трампом.
Второй
Если позиция Владимира Путина не изменится, мир, как образно пишет Axios, решит, что он, находясь на территории США, сумел «сохранить покерфейс»: стойко выдержал прямой взгляд Трампа и не моргнул.
Он также может увеличить поставки оружия на Украину. «У США есть несколько способов разрушить российскую экономику. Большинство из них исходит от Министерства финансов, а некоторые — из Министерства юстиции», — признался Axios американский чиновник.
Третий
В принципе он уже был согласен с предыдущими требованиями Трампа о прекращении огня, но настаивал на «уточнениях» и предварительных условиях, напоминает издание.
Примечательно, что в среду Трамп прямо не сказал, что Путин должен согласиться на немедленное прекращение огня, обращает внимание Axios: он лишь сказал, что введет санкции, если сочтет, что российский президент не склонен прекращать военные действия. Это оставляет некоторое пространство для маневра обеим сторонам, хотя советники Трампа уверены, что из-за стола переговоров он выйдет с четким пониманием того, серьезно ли настроен российский коллега на прекращение огня.
Сам Трамп в среду заявил, что, если встреча в Анкоридже пройдет успешно, он попытается быстро организовать трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского. А если нет, то от второй встречи он откажется. Глава Белого дома не уточнил, каковы в этом случае будут издержки для Москвы и как он примет решение о них. Он «просто подведет итог», предупредил высокопоставленный американский чиновник.