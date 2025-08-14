Axios назвал три исхода встречи Трампа и Путина на Аляске

Сам Трамп в среду заявил, что, если встреча в Анкоридже пройдет успешно, он попытается быстро организовать трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского. А если нет, то от второй встречи он откажется. Глава Белого дома не уточнил, каковы в этом случае будут издержки для Москвы и как он примет решение о них. Он «просто подведет итог», предупредил высокопоставленный американский чиновник.