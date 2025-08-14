Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios назвал три исхода встречи Трампа и Путина на Аляске

Встреча президентов России и США на Аляске 15 августа может привести к трем вариантам развития событий, считает американский портал Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Первый

Если президент США Дональд Трамп добьется безоговорочного прекращения огня, это станет первой многодневной паузой в боевых действиях после начала конфликта на Украине три с половиной года назад, говорится в статье. Впервые, по мнению Axios, можно будет заявить об ощутимом прогрессе более чем за 200 дней нестабильного мирного процесса, инициированного Трампом.

Такой результат саммита может дать старт предметным переговорам о мире на Украине, несмотря на непримиримые позиции Москвы и Киева.

Второй

Если позиция Владимира Путина не изменится, мир, как образно пишет Axios, решит, что он, находясь на территории США, сумел «сохранить покерфейс»: стойко выдержал прямой взгляд Трампа и не моргнул.

Axios предполагает, что Трамп в ответ на это может решиться на ужесточение санкций в отношении России, например добиться ограничения экспорта российской нефти — источника жизненной силы ее экономики и военных усилий.

Он также может увеличить поставки оружия на Украину. «У США есть несколько способов разрушить российскую экономику. Большинство из них исходит от Министерства финансов, а некоторые из Министерства юстиции», — признался Axios американский чиновник.

Третий

Есть вероятность того, что Путин ответит на ультиматум Трампа в формате «да, но».

В принципе он уже был согласен с предыдущими требованиями Трампа о прекращении огня, но настаивал на «уточнениях» и предварительных условиях, напоминает издание.

Примечательно, что в среду Трамп прямо не сказал, что Путин должен согласиться на немедленное прекращение огня, обращает внимание Axios: он лишь сказал, что введет санкции, если сочтет, что российский президент не склонен прекращать военные действия. Это оставляет некоторое пространство для маневра обеим сторонам, хотя советники Трампа уверены, что из-за стола переговоров он выйдет с четким пониманием того, серьезно ли настроен российский коллега на прекращение огня.

Сам Трамп в среду заявил, что, если встреча в Анкоридже пройдет успешно, он попытается быстро организовать трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского. А если нет, то от второй встречи он откажется. Глава Белого дома не уточнил, каковы в этом случае будут издержки для Москвы и как он примет решение о них. Он «просто подведет итог», предупредил высокопоставленный американский чиновник.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше