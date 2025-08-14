Ричмонд
В Кишиневе создали фронт борьбы за свободу у СИЗО, где содержится Гуцул

В Молдавии блок «Победа» создал фронт борьбы за свободу и правду.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» провозгласил создание фронта борьбы за свободу и правду у СИЗО, в которой содержится глава Гагаузии Евгения Гуцул, заявил депутат парламента Александр Суходольский.

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

«У пенитенциара № 13 — фронт борьбы за свободу и правду. Сотни граждан в Кишиневе продолжают выходить на бессрочные акции солидарности с башканом (главой — ред.) Гагаузии и другими политзаключёнными. Главная точка сбора — пенитенциар № 13, где узники слышат слова поддержки и уверенности в скором освобождении», — написал Суходольский в своем Telegram-канале.

По его словам, цель этих протестов в том, чтобы доказать, что арест Гуцул полностью незаконен, а уголовное дело шито белыми нитками. «Всё это делается, чтобы запугать и уничтожить оппозицию перед выборами. Акции поддержки будут продолжаться до полной победы справедливости», — подчеркнул Суходольский.

Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.

Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

