В Кремле рассказали о предстоящем рабочем дне Путина

Песков: рабочий день Путина будет длиться два дня из-за смены часовых поясов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков процитировал название романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», говоря о продолжительности предстоящего рабочего дня Владимира Путина в пятницу в связи со сменой часовых поясов.

Путин в пятницу проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске. По словам Пескова, глава государства в этот же день по пути в США посетит один из регионов России.

Журналист «России 1» Павел Зарубин в беседе с Песковым отметил, что из-за разницы во времени один рабочий день президента будет длиться двое суток.

«Да», — подтвердил Песков.

«И дольше века длится день», — добавил он, комментируя предстоящий рабочий график главы государства.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Разница во времени между Аляской и Москвой составляет 11 часов.

