Лукашенко подписал указ о назначении пенсий за работу на Украине

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым регулируются отношения по назначению пенсий отдельным гражданам, ранее работавшим на Украине, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
Отмечается, что данный документ вносит изменения в указ 2014 № 420 «О лицах, прибывших в Республику Беларусь», который устанавливает порядок оказания помощи людям, приехавшим из Украины и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Принятие нового указа обусловлено тем, что прекратилось действие межправительственного соглашения между Беларусью и Украиной о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанного 14 декабря 1995 года, которое было денонсировано Киевом.
В результате этого исчезли правовые основания для включения в стаж работы при назначении трудовой пенсии в Беларуси периодов работы на территории Украины с 1 января 1992 года до 1 июля 1998 года.
«Реализация указа будет способствовать социальной защите прав граждан, постоянно проживающих в Беларуси и имеющих периоды работы на Украине», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что расходы на выплату пенсий в связи с принятием нового документа будут закладываться в средства бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения.