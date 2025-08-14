Ричмонд
Лукашенко подписал указ о назначении пенсий за работу на Украине

Реализация нового документа направлена на защиту социальных прав граждан, постоянно проживающих в Беларуси и ранее работавших на Украине.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым регулируются отношения по назначению пенсий отдельным гражданам, ранее работавшим на Украине, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Отмечается, что данный документ вносит изменения в указ 2014 № 420 «О лицах, прибывших в Республику Беларусь», который устанавливает порядок оказания помощи людям, приехавшим из Украины и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Принятие нового указа обусловлено тем, что прекратилось действие межправительственного соглашения между Беларусью и Украиной о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанного 14 декабря 1995 года, которое было денонсировано Киевом.

В результате этого исчезли правовые основания для включения в стаж работы при назначении трудовой пенсии в Беларуси периодов работы на территории Украины с 1 января 1992 года до 1 июля 1998 года.

«Реализация указа будет способствовать социальной защите прав граждан, постоянно проживающих в Беларуси и имеющих периоды работы на Украине», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что расходы на выплату пенсий в связи с принятием нового документа будут закладываться в средства бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения.

